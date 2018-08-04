С начала года в Украине оформили более 3 миллионов биометрических загранпаспортов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

"Всего с начала 2018 года оформлено: ID-карточек - около 725 тысяч; загранпаспортов - более 3 млн", - говорится в сообщении.

По информации ГМС, только за июль выдано более 440 тысяч загранпаспортов, а также около 100 тысяч ID-карт.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что отныне биометрические загранпаспорта будут вовремя выдавать всем, кроме жителей ЛДНР и Крыма.

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