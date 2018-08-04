Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему не стоит пользоваться сметаной в случае получения солнечных ожогов, и что лучше пить в жару.

Об этом она написала в соцсети Facebook.

"Солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только когда загораете... Если же вы забыли о защите от солнца и все-таки перестарались – вероятнее всего, ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться боли, не пользуйтесь сметаной или средствами на жирной основе", - отметила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

По ее словам, многие люди считают, что загар - это признак здорового и красивого тела, но "в действительности, она никак не способствует здоровью".

Супрун добавила, "чтобы почувствовать прохладу, нам следует охладить кожу, а не желудок", поэтому ледяной напиток в жару - не лучший утолитель жажды, он никак не способствует охлаждению тела.

Она добавила, что в жару следует отказаться от алкоголя, поскольку в жаркую погоду мы теряем воду, а алкоголь это усиливает.

Кроме того, Супрун посоветовала употреблять больше воды.

"Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому непременно позаботьтесь о воде. Время от времени уместно смачивать лицо, шью, локтевые изгибы и под коленями", - объяснила Супрун.

Планируя отдых с детьми, надо помнить, что они более чувствительны к жаре, поэтому выбор правильной одежды для малыша и надлежащая защита от солнца - чрезвычайно важны вещи, отметила и.о. министра здравоохранения.

Ранее мы писали, как Супрун рассказывала украинцам, как собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться.