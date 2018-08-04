Гражданин Азербайджана Эмиль Халилов, которого разыскивал Интерпол, в субботу экстрадирован из Украины на родину.

Об этом в соцсети сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Генеральная прокуратура Украины совместно с департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины сегодня утром экстрадировала в Азербайджан гражданина этой страны Эмиля Халилова, который долгое время разыскивался Интерполом", - написал Енин на странице в Facebook.

По его данным, в Украине Халилов проживал по поддельным документам и курировал преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу.

"Недавно Халилов получил статус лица, стремящегося стать "вором в законе", - указал замгенпрокурора.

В свою очередь, департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на первого замглавы Нацполиции - начальника криминальной полиции сообщил, что этот 48-летний иностранец является доверенным лицом "вора в законе" по прозвищу "Гулли".

Длительное время он проживал на территории Украины и выполнял указания лидеров преступного мира в Одесской области, Киеве, а также в западном регионе Украины. Кроме того, Э.Халилов участвовал в преступной деятельности организованной группы с международными связями, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в европейские страны.

По словам В.Аброськина, задержанный предоставил важные показания о преступной деятельности "вора в законе" украинского происхождения.

"В результате проведения спецоперации, контролируемой Генеральной прокуратурой Украины, этот мужчина был задержан и передан нашим азербайджанским коллегам. Он успел дать очень важные показания органам досудебного расследования в ряде особо важных уголовных производств по фактам преступлений, совершенных лидерами криминального мира", - подчеркнул первый замглавы Нацполиции.

Он также отметил, что на родине задержанного разыскивали за совершение нескольких видов преступлений. В частности, правоохранительные органы инкриминировали ему хищение чужого имущества в крупных размерах, а также мошенничество в крупных размерах, совершенное группой лиц, и подделку документов.

Отметим, ранее на Закарпатье задержали крупного торговца наркотиками, промышлявшего опием.

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