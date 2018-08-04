Курьезная кража случилась вчера на НСК "Олимпийский" во время матча Украинской профессиональной лиги между командами "Динамо" и "Шахтер". На стадионе работала передвижная телестанция канала "1+1".

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, спортивные комментаторы "Плюсов" отвлеклись под конец матча и в это время кто-то из болельщиков украл с трибуны комментаторов принадлежащие "Плюсам" дорогостоящие микрофоны с наушниками фирмы "Senheiser".

Полиция просматривает камеры видеонаблюдения со стадиона и готовит запросы на другие телеканалы которые возможно засняли момент кражи. Есть версия, что это дело рук футбольных хулиганов.

Ранее "Страна" сообщала, почему фаны Динамо в матче с Шахтером забросали поле туалетной бумагой, а также о том, что фаны Динамо на матче с Шахтером вывесили баннер "Кто заказал Катю Гандзюк?"