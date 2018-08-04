Полиция открыла дело из-за жуткого избиения школьницы ровесницами в Одессе
Полиция начала расследование по факту избиения школьницы группой учащихся в Одессе, которое было зафиксировано на появившемся в сети вечером 3 августа видео и вызвало большой резонанс в городе.
Об этом на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, в настоящее время решается вопрос о квалификации данного дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Личности школьников, избивавших одноклассницу, уже установлены.
"Отдельно я бы лично хотел обратить внимание на надлежащую оценку со стороны департамента образования качества воспитания школьников учебным заведением, это персональная ответственность директора и классного руководителя, по моему мнению", - отметил Форостяк, подчеркнув, что речь идет об учащихся одного класса.
При этом он ответил, что инцидент случился не с учениками 69-й школы.
"Кто-то распространяет информацию, что это 69 школа, это не так, не распространяйте фейк", - написал Форостяк.
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak
Напомним, в соцсети попало видео, где группа школьниц жестоко избивает свою ровесницу, а затем отбирает ее личные вещи.
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