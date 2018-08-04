Прогноз погоды на выходные. В Киеве без осадков и выше 30 градусов
В Украине в субботу, 4 августа, преимущественно без осадков, днем ожидается до 32° тепла.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
"4 августа переменная облачность. Без осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
В Киеве в субботу, 4 августа, осадков не ожидается, однако в области днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха днем около 30°, по области днем 27-32°.
Фото: meteo.ua
Ранее "Страна" рассказывала, что синоптики признали, что погода в июле была далека от обещанных ими знойных показателей.
Еще согласно прогнозу, выходные в Украине пройдут в комфортных погодных условиях и без дождей.
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