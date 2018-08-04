Министерство финансов хочет раскинуть по всей Украине "сеть шпионов", которые будет следить за сомнительными финансовыми операциями. А отправить кому-то деньги анонимно станет невозможно.

Все это делается с целью усилить борьбу с отмыванием денег, говорят авторы идеи.

При этом есть и "пряник" - сумма максимального перевода средств без проверок вырастет в два раза. Впрочем, она актуальна только для бизнеса или крупных покупок.

Об этом идет речь в законопроекте, опубликованном на сайте Минфина в конце июля. "Страна" приводит его основные положения.

Пополняешь мобильный – отчитайся

Самое интересное в законопроекте для тех, кто не является предпринимателем – это норма, предписывающая переводить любые, даже самые незначительные суммы, с указанием данных и на отправителя, и на получателя. Речь идет об операциях, которые проводятся без открытия банковского счета.

Условно говоря – отправить деньги по терминалу или через банковскую кассу, не указав данных на себя, будет невозможно. Причем речь даже о такой малости, как пополнение мобильного телефона.

Если сумма отправления – до 30 000 гривень, от отправителя и получателя нужны будут ФИО. Если выше – то нужно будет указать место жительства, номер паспорта, а также ИНН.

Разумеется, банки в целом и раньше плюс-минус знали, кто и кому пересылает средства. Однако в новом законопроекте это, во-первых, станет обязательным и вам просто не дадут отправить деньги без полной идентификации. Во-вторых, все данные о вас будут "зашиты" в саму транзакцию и проверяющие смогут мгновенно отследить, куда и что вы отправляли.

Инновация, если ее утвердят и примут в парламенте, будет касаться не только банков – но и любых финансовых компаний, платежных систем и даже почтовиков.

Зачем все это делается

По заявлению Минфина, все это делается с целью избежать дробления финансовых операций – если кто-то пытается одну крупную транзакцию разбить на десятки мелких и тем самым избежать проверок. По сути - "отмыть" средства.

А проверками, по задумке министерства, теперь будут обязаны заниматься все. От банков (которым это не впервой) до бухгалтеров и юристов, сопровождающих сделки. Документ называет их "субъектами первичного финмониторинга". Именно они получат доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев.

Сравним, как хотят расширить круг проверяющих. Кроме банкиров, страховщиков, ломбардов, нотариусов и аудиторов, которые занимались мониторингом и раньше, в него хотят включить бухгалтеров, налоговых консультантов, юридические компании. Исключение составляют те специалисты, которые работают в штате фирмы – тогда они не обязаны на нее "стучать".

Таким образом, почти все, кто имеет касательство к движению денег, будут обязаны сообщать о сомнительных с их точки зрения сделках в НБУ или Минфин. Иначе – драконовские штрафы, которые в 5 и 10 раз выше нынешних.

Так, например, за неуказание данных на отправителя и получателя денежного перевода банк или платежную систему могут наказать на 34 тысячи гривень. Хотя прежде за такие проступки "карали" максимум на 3,4 тысячи грн.

Кому хорошо от законопроекта

Главных послаблений у документа два.

Первое – это увеличение суммы перевода, по которому банкам не нужно проверять клиента. Она вырастет вдвое, со 150 до 300 тысяч гривень.

Теоретически от этого выигрывает бизнес и люди, которые совершают крупные покупки.

Второй бенефициар изменений – это крупные банки. Законопроект ограничивает максимальный штраф за нарушения финмониторинга 10 миллионами гривень, тогда как раньше это был 1% от уставного капитала.

Разумеется, 10 миллионов для крупного банка – это меньше, чем процент от капитала. А для небольшого банка – наоборот гораздо больше. Сейчас мелкие банки могут штрафовать не более, чем на два миллиона гривень (1 процент от минимального "уставника").

Еще одним неожиданным итогом законопроекта может стать открытый реестр публичных лиц, который будет создан НАБУ на основании деклараций чиновников. Их выявление было и раньше одним из требований финмониторинга. Но теперь у банков теоретически появится реестр, по которому они смогут работать.