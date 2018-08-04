В Чили приняли закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку. Об этом объявил президент Чили Себастиан Пиньера, передают "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон", - заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили, на которой присутствующим раздали тряпичные сумки.

Согласно принятому закону, крупные мероприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев, малому бизнесу на это выделены два года.

"Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили", - подчеркнул президент.

Отметим, что с августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен кроме как для целей гигиены или сохранения свежести продуктов. Страна стала первой в Латинской Америке, где введен подобный запрет.

Ранее мы рассказывали, что по данным ООН каждую минуту в мире используется 10 млн пакетов из полиэтилена.

Кроме того, в Киеве также хотят запретить использовать полиэтиленовые пакеты в торговле.