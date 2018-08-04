Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций, но Европа готовит прохладный прием горячему удару 50-градусной жары в ближайшие выходных.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

"Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее", - говорится в сообщении.

С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.

Ранее сообщалось, что директор ЧАЭС внезапно объявил об уходе в отставку.

Еще добавим, что по прогнозам синоптиков, выходные в Украине будут жаркими.