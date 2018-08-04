По данным Гидрометцентра украинцев ждет еще полтора месяца летней погоды. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко во время пресс-конференции в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Лето у нас заканчивается по климатическим показателям в середине сентября. В южных областях даже в конце сентября. Потому что лето - это тот период, который ограничивается среднесуточными температурами выше 15 градусов. Так что у нас будет еще месяц-полтора лета, которое станет, возможно, самым продолжительным за много лет", - отметила Адаменко.

По ее словам, сейчас наблюдается "более-менее спокойная" синоптическая ситуация.

"До середины месяца мы будем находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклонического. И лишь в отдельные дни будут проходить дожди. Но это будут небольшие дожди в западных, северных и, возможно, в центральных областях. Юг, юго-восток и восток будут находиться в сухом состоянии", - сообщила Адаменко.

При этом, отметила она, не стоит рассчитывать на сверхвысокую температуру воздуха.

В западных областях Украины уже 6-8 августа температура снизится до комфортных отметок +20-25, на остальной территории - до +26-28. В то же время на юге Украины температура будет +31-35.

Адаменко отмечает, что "такой характер погоды сохранится до середины месяца", а 13-15 августа возможны несильные дожди.

Ранее "Страна" сообщала, что на выходных Украину ждет жара, дожди с грозами пройдут лишь в северных областях.