В Херсонской области военный комиссар насмерть сбил молодую пару. Об этом пишет пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Она отметила, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, а у погибшей пары остались двое детей.

Трагедия случилась примерно в 21:10 3 августа в поселке Чаплинка Херсонской области.

"Военный комиссар в состоянии сильного алкогольного опьянения на своей автомобиле ВАЗ-2106 совершил наезд на семейную пару. Мужчина и женщина от полученных травм погибли на месте, а двое малолетних детей остались без родителей", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Ранее "Страна" информировала, что недавно под Киевом случилось тройное ДТП с участием маршруток, в котором пострадали четыре человека.

Также мы писали, что в Василькове просят помощи в опознании пострадавшей в ДТП, которая без сознания.