Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию. Об заявил председатель специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян, передает "Интерфакс".

"Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в "Викиликс", было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна", - заявил Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, согласно публикации в "Викиликс", судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США, - Прим. Ред.), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.

"В результате проведенного нами следствия эта публикация в "Викиликс" была полностью обоснована. Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов", - отметил председатель специальной следственной службы Армении.

По словам Хачатряна, против Геворкяна выдвинуто обвинение по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

"Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметил Хачатрян.

Напомним, что 45-летний Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Кочаряне.

После этого в разные годы был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.

В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Геворкян был назначен вице-премьером Армении.

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