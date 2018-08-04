Подразделения Международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) переброшены на север непризнанного государства Косово из-за опасности дестабилизации ситуации в автономном сербском крае.

Об этом сообщила газета "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники.

В четверг, 2 августа, KFOR на своей странице в Facebook объявил о начале плановых учений, однако газета утверждает, что военные маневры - это только прикрытие переброски подразделений на север края.

Издание утверждает, что в ближайшие 48 часов на севере Косова может резко ухудшиться обстановка, поэтому миссия НАТО перебросила часть своей четырехтысячной группировки на север, в деревню Маджунско муниципалитета Вучитрн (между Приштиной и Косовска-Митровицей).

Также сообщается, что многочисленная военная техника на какое-то время заблокировала трассу Прштина - Косовска-Митровица, оборудование также перебрасывалось вертолетами.

"Вечерне новости" ранее сообщали о якобы готовящейся военной акции косоваров "Золотая сабля". Источники издания в спецслужбах утверждают, что целью операции является установление военного контроля над северной частью Косова, где преимущественно проживают сербы.

Ранее в пятницу косовские СМИ сообщили, что полиция непризнанного Косова специальным приказом вызвала из отпусков всех своих сотрудников. Сербские аналитики рассматривают такие действия косоваров как очередной виток напряженности, ставший следствием тяжело продвигающихся переговоров Белграда и Приштины по нормализации отношений.