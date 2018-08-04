Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и бетоновоза пострадали пятеро человек. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", среди которых - четырнадцатилетняя девочка", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 3 августа, на автодороге Червоноград-Броды возле села Поздимир Радеховского района.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохранители установили, что водитель иномарки, 27-летний житель Бугского района не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом Камаз.

"Телесные повреждения при столкновении получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых – 14-летняя девочка. Водитель Камаза не пострадал. Врачи уточняют диагнозы пострадавшим", – отметили в ведомстве.

Все 5 человек госпитализированы в Червоноградскую горбольницу после ДТП на автодороге Червоноград-Броды, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По данным департамента, авария произошла 3 августа в селе Поздымир Радеховского района. Водитель легкового автомобиля "Фольксваген вента" не справился с управлением и въехал в бетономешалку "КамАЗ", двигавшуюся в попутном направлении.

В результате столкновения водитель и четыре пассажира "Фольксвагена" получили травмы различной степени тяжести – от ссадин до перелома лицевых костей черепа – и были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу.

Ранее "Страна" информировала, как во Львовской области произошло жуткое ДТП, где пострадали восемь человек.