Полиция американского штата Невада завершила расследование прошлогодней стрельбы в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 59 человек, так и не определив мотив стрелявшего. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство AP.

"Мы не смогли найти точный ответ на вопрос о том, почему Стивен Пэддок (человек, открывший огонь - Прим. Ред.) совершил этот поступок", - говорит шериф округа Кларк Джо Ломбардо.

Он добавил, что правоохранительные органы больше не намерены выдвигать обвинения в отношении кого-либо по этому делу.

Напомним, в ночь на 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна гостиницы по посетителям концерта под открытым небом. 59 человек погибли и более 570 человек получили ранения. Сам Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.