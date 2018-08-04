Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в Киевский районный суд города обвинительный акт в отношении 37-летней женщины, которую подозревают в том, что она пыталась взять кредит под залог чужой квартиры.

"Ей инкриминируется подделка документов и мошенничество в крупных размерах (ч.4 ст.358 и ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного расследования, подозреваемая, используя фальшивый паспорт, пыталась обогатиться за счет чужой квартиры стоимостью более 1,1 млн.грн.

В марте этого года безработная пришла к частному нотариусу, чтобы оформить заем на сумму около $35 тысяч путем заключения договора ипотеки на 4-комнатную квартиру, которую выдала за свою.

Она предоставила нотариусу поддельный паспорт со своей фотографией на имя настоящей владелицы квартиры, а также дубликаты документов на жилье - договор купли-продажи квартиры, технического паспорта и т.п. Но нотариус заподозрила клиентку в махинациях и сообщила об этом в правоохранительные органы.

Ранее "Страна" сообщала, что на вокзале в Киеве задержали харьковчанок с ворованными деньгами, а также о том, что мошенница из Мариуполя выманила 75 миллионов гривен на дешевых кредитах.