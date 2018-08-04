В Запорожье 12-летний мальчик выпрыгнул из окна горящей квартиры на третьем этаже многоэтажного дома и сломал ногу.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, вечером 2 сентября возник пожар в квартире девятиэтажного дома по ул.Воронежской. Спасатели установили, что причиной пожара стал электрочайник, который вероятно загорелся из-за короткого замыкания электропроводки.

По словам медиков, еще до приезда спасателей из окна горящей квартиры, находящейся на третьем этаже, выпрыгнул 12-летний мальчик, который в момент пожара находился один дома. В результате падения ребенок получил перелом ноги и госпитализирован в областную детскую больницу.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание в квартире. Из-за сильного задымления в помещении пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

Ранее "Страна" информировала, что недавно в Харькове при пожаре в пятиэтажке задохнулась женщина, еще две неудачно выпрыгнули из окна.

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