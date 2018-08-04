Расходы государственного бюджета на организацию предстоящих президентских выборов вырастут на 20% и составят 2,36 млрд гривен (около $87,2 млн), а на выборы в Верховную Раду - на 62,5%, до 1,95 млрд гривен ($72,2 млн).

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По сравнению с расходами на президентскую гонку в 2014 году, которая обошлась казне в 1,97 млрд гривен, государственные траты возрастут почти на 20%, а на парламентскую кампанию - сразу на 62,5%.

Отмечается, что в ЦИК утвердили ориентировочную сумму субвенции на организацию местных выборов в следующем году в размере 247 млн грн ($9,15 млн), а также расходы на "функционирование государственного реестра избирателей" на сумму 223,5 млн грн ($8,28 млн). Необходимость значительных ассигнований на ведение реестра в ЦИК пояснили "существенным увеличением количества и повышением уровня сложности кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры".

Таким образом, ЦИК на выборы всех уровней в 2019 году планирует потратить около 4,78 млрд грн (почти $177 млн), указанная сумма будет внесена в государственный бюджет на следующий год.

Количество избирателей, внесенных в списки на участках, где проходили выборы президента в 2014 году, составило немногим более 30 млн человек, в голосовании тогда приняли участие чуть более 18 млн человек.

Напомним, что выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а в парламент - на 27 октября 2019 года.

Как сообщалось, в конце июля у Петра Порошенко объявили о создании предвыборного штаба.