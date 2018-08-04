В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли 18 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На борту вертолета компании "ЮТэйр" находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - сказал источник.

По его словам, все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются.

Между тем в главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что Ми-8 не разбился, а совершил жесткую посадку. "В 10:20 местного времени (06:20 по Киеву) в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. Информация уточняется", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники отмечает, что вертолет разбился на 7-й минуте полета. Он перевозил нефтяников.

"С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой - рабочих", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что вероятной причиной крушения являются технические неполадки, ненадлежащее состояние узлов и агрегатов вертолета. Версии об ошибке экипажа и сложных метеоусловиях не исключаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце июля на севере Пекина возле моста рухнул вертолет.