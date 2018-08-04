Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем. Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты, которое опубликовал в Instagram.

"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, который начал решать эту проблему", - признался 42-летний Жуков.

Певец подчеркнул, что это "не одна из страшнейших болезней, про которые могли многие подумать", то есть он не болен раком. "Я не прикован к постели, но ежедневно должен проходить процедуры, находиться в больничных кабинетах и привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой 24 часа в сутки", - отметил он. Поп-группа "Руки вверх!" основана в 1996 году. В ее репертуар входят песни "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" и другие.

Он не уточнил, какой же именно диагноз у него выявлен. Не исключено, что речь идет о диабете.

Как сообщала "Cтрана", 74-летний Тото Кутуньо госпитализирован с сердечным приступом.

Мы писали, что Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем.

Ранее Певца Валерия Леонтьева забрала скорая помощь перед концертом в Туле.