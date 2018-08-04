Во Франции собрались штрафовать за выкрики и приставания к женщинам на улице
Парламент Франции принял закон, вводящий штрафы за уличные приставания к женщинам - непристойные выкрики.
Об этом сообщает ВВС.
"Выкрик непристойности и другие формы уличных домогательств будут расцениваться французской властью как правонарушение. За такое поведение с виновников может взиматься штраф в размере от 90 до 750 евро", - говорится в сообщении.
По словам государственного секретаря по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Шьяппа, материальная ответственность будет играть роль "сдерживающего фактора".
"Раньше уличные домогательства оставались безнаказанными, и теперь все изменится", - уверена она.
Поводом для принятия закона стал скандальный инцидент с 22-летней французской студенткой Мари Лагер. В конце июля девушка шла по улице в одном из районов Парижа, когда неизвестный мужчина начал выкрикивать в ее адрес непристойности. Лагер крикнула ему "Замолчи!" - в ответ тот догнал ее и сильно ударил по лицу.
Видео с камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент, быстро стали популярными в соцсетях и собрали миллионы просмотров.
По данным Фонда Жана Жореса, с разными формами сексуальных домогательств регулярно сталкивается значительная часть французских женщин: 50% опрошенных созналось, что время от времени выслушивают сексистские замечание в свой адрес; 45% - что часто сталкиваются с "грубыми жестами сексуального характера" со стороны мужчин.
Как сообщала "Страна", на Волыни сироты из приюта рассказали о сексуальных домогательствах со стороны руководства. Омбудсмен рассказала, что уже найдено место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не подвергались давлению.
Отметим, что Королевский оркестр Нидерландов уволил главного дирижера из-за обвинений в домогательствах.