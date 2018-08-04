Космическое агентство NASA объявило имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing, которые состоятся в ноябре и в конце 2018 года соответственно. Об этом сообщили во время онлайн презентации космического агентства.

Астронавтами, которые будут выполнять миссию на корабле CTS-100 Starliner от Boeing стали: Эрик Боул, Крис Фергюсон и Николь Анапу Ман.

На аппарате Crew Dragon от SpaceX в полет отправятся астронавты: Боб Бенкен, Даг Харли, Сани Уильямс, и Виктор Гловер.

Как известно, NASA в 2010 году запустило программу стимулирования разработки частных пилотируемых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию. За время финального этапа программы NASA заключило контракты на перевозки астронавтов со SpaceX, которая разрабатывает корабль Crew Dragon и Boeing, разрабатывающей CTS-100 Starliner.

Оба космических корабля должны были отправиться в беспилотный полет к МКС в августе 2018 года, а пилотируемые полеты должны были состояться в ноябре для Boeing и декабре для SpaceX. Теперь стали окончательно известны новые сроки для обоих кораблей.

Беспилотный полет Crew Dragon запланирован на ноябрь 2018 года, а в апреле 2019 года за ним последует полет с астронавтами на борту. За день до этого вице-президент Boeing объявил, что CTS-100 Starliner отправится в первый беспилотный полет в конце 2018 или начале 2019 года, а первый пилотируемый полет корабля состоится летом 2019 года.

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