NASA выпустило коллекцию одежды, которая приурочена к 60-летию его деятельности. Она включает куртки, рюкзаки, футболки, кепки и перчатки. Об этом сообщает Dezeen.

При разработке коллекции дизайнер Херон Престон следовал строгим принципам, установленным NASA в 2017 году для использования логотипа Worm на одежде. В частности, он может отображаться только красным, серым, белым или черным цветом.

Название коллекции - отсылка на 1990 год, когда аэрокосмическое агентство в последний раз использовало логотип Worm (характерное начертание букв NASA, напоминающее червя).

В коллекции, в частности, есть серебряная джинсовая куртка, напоминающая костюмы, которые носила группа астронавтов NASA, носки и ремни с логотипом агентства и рюкзак, что напоминает систему жизнеобеспечения астронавтов.

Фото: dezeen.com

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