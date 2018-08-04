NASA выпустила линию одежды, которая напоминает костюмы астронавтов 90-х годов
NASA выпустило коллекцию одежды, которая приурочена к 60-летию его деятельности. Она включает куртки, рюкзаки, футболки, кепки и перчатки. Об этом сообщает Dezeen.
При разработке коллекции дизайнер Херон Престон следовал строгим принципам, установленным NASA в 2017 году для использования логотипа Worm на одежде. В частности, он может отображаться только красным, серым, белым или черным цветом.
Название коллекции - отсылка на 1990 год, когда аэрокосмическое агентство в последний раз использовало логотип Worm (характерное начертание букв NASA, напоминающее червя).
В коллекции, в частности, есть серебряная джинсовая куртка, напоминающая костюмы, которые носила группа астронавтов NASA, носки и ремни с логотипом агентства и рюкзак, что напоминает систему жизнеобеспечения астронавтов.
Фото: dezeen.com
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