Во время циркового номера с животными на дрессировщика Эдгарда Запашного напала тигрица. Об этом сам артист рассказал в Инстаграме.

"А меня сегодня чуть не порвали", - написал Запашный, опубликовав видео с выступления. На кадрах видно, как дрессировщик на мгновение обернулся посмотреть на стоящего сзади тигра, а в это время к нему приблизилось другое животное и попыталось напасть.

По словам артиста, он был уверен, что тигрица заденет его когтями. "Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе "Вот и все!", так как был уверен, что сейчас она меня порвет!" - поделился переживаниями артист.

Запашный пояснил, что не мог отпрыгнуть назад, так как стоящий за его спиной тигр ему "такого не простил бы".

Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru) 1 Авг 2018 в 1:12 PDT

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