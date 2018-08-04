Власти Китая пригрозили увеличить таможенную пошлину на американские товары на 25%, общей суммой $60 млрд. На такую меру они намерены пойти если США обложат пошлинами китайские товары на $200 млрд.

Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил телеканал CNN Money.

"Китайское правительство заявило в пятницу, что оно готово ввести таможенные тарифы в размере 25%, 20%, 10% и 5% на продукцию (из США – Прим.Ред.), если администрация Трампа выполнит свои угрозы обложить пошлиной китайские товары на сумму $200 млрд", - отметил телеканал.

В этой связи приводится заявление китайской стороны, обнародованное Комиссией по вопросам ценных бумаг.

"В нарушение двустороннего консенсуса, достигнутого после нескольких раундов переговоров, Соединенные Штаты опять в одностороннем порядке увеличили напряжение в торговой сфере", - сообщили в Пекине.

Как сообщала "Страна", в Китае создали лазерную винтовку, которая сжигает цель на расстоянии 800 метров. Оружие бесшумно. Лазер настроен на невидимую частоту - так что невозможно понять, откуда ведется стрельба.

Отметим, что Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США.