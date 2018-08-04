Генеральная прокуратура получила доступ к материалам Государственной миграционной службы об украинском гражданстве народного депутата от "Оппозиционного блока", олигарха Вадима Новинского.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 31 июля.

Суд позволил изъять документы, касающиеся предоставления украинского гражданства Вадиму Новинскому.

Новинский прокомментировал это решение на своей странице в Facebook. По его словам, формальная причина обращения Генпрокуратуры - якобы документы подписывал не он, а на соответствующем Указе отсутствует подпись Президента Украины.

Реальной же причиной он называет попытку организовать политическое преследована себя как оппозиционного политика.

"Вышеупомянутое обращение ГПУ - это очередной пример преследования политических оппонентов власти, с которой я полностью расхожусь в вопросах понимания морали и совести. Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в котором четко сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено". Товарищам прокурорам советую направить свою энергию на расследование резонансных преступлений, а не на выполнение противозаконных указаний власти," - написал Новинский.

Фото: facebook.com/

В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган разъяснила решение Печерского суда таким образом:

"Проверка законности предоставления гражданства любому гражданину Украины является исключительной компетенцией Государственной миграционной службы Украины и комиссии по вопросам гражданства при АП, что рассматривает эти вопросы. ГПУ получила доступ к документам для того, чтобы собрать характеризующие данные о личности, которая проходит по делу".

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Cтрана", ранее Новинский рассказал, как нынешний президент Украины помог ему получить гражданство Украины.

Он получил гражданство в 2012 году по обращению Петра Порошенко - на тот момент министра экономики в Кабмине Николая Азарова при Викторе Януковиче.

Ранее Новинский назвал идею Порошенко по поместной церкви частью предвыборной кампании.

Мы писали, что Луценко прокомментировал новое дело против Новинского.