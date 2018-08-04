Генеральная прокуратура получила доступ к материалам Государственной миграционной службы об украинском гражданстве народного депутата от "Оппозиционного блока", олигарха Вадима Новинского.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева от 31 июля.

Суд позволил изъять документы, касающиеся предоставления  украинского гражданства Вадиму Новинскому.

Новинский  прокомментировал это решение на своей странице в Facebook. По его словам, формальная причина обращения Генпрокуратуры - якобы документы подписывал не он, а на соответствующем Указе отсутствует подпись Президента Украины.

Реальной же причиной он называет попытку организовать политическое преследована себя как оппозиционного политика.

"Вышеупомянутое обращение ГПУ - это очередной пример преследования политических оппонентов власти, с которой я полностью расхожусь в вопросах понимания морали и совести. Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в котором четко сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено". Товарищам прокурорам советую направить свою энергию на расследование резонансных преступлений, а не на выполнение противозаконных указаний власти," - написал Новинский.

Фото: facebook.com/

 

 

В свою очередь пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган разъяснила решение Печерского суда таким образом:

"Проверка законности предоставления гражданства любому гражданину Украины является исключительной компетенцией Государственной миграционной службы Украины и комиссии по вопросам гражданства при АП, что рассматривает эти вопросы. ГПУ получила доступ к документам для того, чтобы собрать характеризующие данные о личности, которая проходит по делу".

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Cтрана", ранее Новинский рассказал, как нынешний президент Украины помог ему получить гражданство Украины.

Он получил гражданство в 2012 году по обращению Петра Порошенко - на тот момент министра экономики в Кабмине Николая Азарова при Викторе Януковиче. 

Ранее Новинский назвал идею Порошенко по поместной церкви частью предвыборной кампании.

Мы писали, что Луценко прокомментировал новое дело против Новинского.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!