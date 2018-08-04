Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае на Дальнем Востоке и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР).

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Ранее законопроекты приняла Госдума и одобрил Совет Федерации - нижняя и верхняя палаты российского парламента, сообщают "Ведомости".

Стать резидентами российских офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании, следует из документов. Кроме того, надо будет инвестировать в России как минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации в регионах.

Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Еще одно новое условие – перерегистрируемая компания должна быть создана до января 2018 г., а контролирующие ее лица не должны были меняться до января 2017 года.

В этих специальных экономических зонах будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

Как сообщала "Страна", в Минфине заявили, что Украина может попасть в черный список офшоров.

Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС.

Напомним, что скандальная Mossack Fonseca объявила о своем закрытии после шума с панамскими документами.