В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, который готовился вылететь в Прагу, эвакуировали после появления дыма на борту. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. Инцидент произошел около 16.00 по местному времени, когда самолет чешских авиалиний, должен был лететь в Прагу, двигался взлетно-посадочной полосой, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и начали паниковать.

Фото: www.hs.fi

"В салоне было небольшое количество дыма, а когда его стало больше, пассажиры начали волноваться и спрашивать, что случилось. Позже бортпроводники приказали людям покинуть самолет через надувной трап", – рассказал один из пассажиров.

На месте происшествия работают полиция и пожарные. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщала "Cтрана", ранее в аэропорту Токио при взлете вспыхнул Boeing 767.

Ранее с места катастрофы в Гаване эвакуировали как минимум трех выживших после падения самолета.

Мы рассказывали, что самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны.