Королевский оркестр Консертгебау в Нидерландах уволил главного дирижера Даниэля Гатти в связи с обвинениями в "ненадлежащем поведении". Об этом сообщается на сайте оркестра.

Поводом послужила недавняя статья в Washington Post, где солистки оркестра жаловались на сексуальные домогательства и преследования со стороны 56-летнего итальянского дирижера. Как заявило руководство оркестра, эта история "нанесла непоправимый ущерб доверительным отношениям между музыкантами и дирижером".

Адвокат Гатти назвал происходящее "клеветнической кампанией" и от имени своего клиента сделал заявление, что Даниэль чрезвычайно удивлен, отрицает все обвинения в свой адрес и предпримет всё возможное для защиты своей чести и репутации.

Гатти возглавил Королевский оркестр Консертгебау в сезоне 2016-2017 года. С 1992 по 1997 год он был главным дирижером оркестра Национальной академии Святой Чечилии в Риме, в 1997-м стал руководить муниципальным театром Болоньи. С 1997 по 2009 год он занимал пост главного дирижёра Королевского филармонического оркестра и за время своего руководства вернул ему статус одного из ведущих оркестров Лондона. В 2008 году он возглавлял национальный оркестр Франции, а с 2009 по 2012 – Цюрихскую оперу. Даниэль женат на виолончелистке Сильвии Кьезе.

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