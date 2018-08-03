Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после пресс-конференции, на которой заявил, что отказывается от звания Героя Украины, ответил на вопросы в прямом эфире телеканала "112 Украина".

Он заявил, что не обращает внимания на критику и прославляет свою страну. Справиться с нападками ему помогает церковь.

"Я хожу в храм, церковь и молюсь, чтобы всевышний дал сильные плечи, чтобы это вынести дал смирение и вразумил на правильные ответы. Я бы мог кому то насквернословить, но ни к чему хорошему это не приведет", - сказал боксер.

Также он рассказал, что его следующий бой состоится до конца года, вероятно, в декабре. И что он не собирается идти в политику.

"Страна" собрала восемь тезисов прямого эфира с Александром Усиком.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация назвала украинского чемпиона Александра Усика лучшим боксером месяца.