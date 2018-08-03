Болгарский премьер Бойко Борисов и министр энергетики Турции Фатих Дьонмез приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию участка транзитного газопровода, соединяющего газотранспортные системы двух стран.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Болгарии, передает Укринформ.

"Благодаря новому участку газопровода (его протяженность составляет чуть больше 20 км) объемы транзита газа через Болгарию в страны ЕС увеличатся на 1,7 миллиардов кубометров топлива в год", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что по новой газовой трубе можно будет не только поставлять газ из Турции, а и в обратную сторону – из ЕС в Турцию.

Глава болгарского правительства подчеркнул, что Болгария не только успешно справляется с задачей диверсификации источников поставок газа, но и становится важным транзитером топлива.

Как сообщала "Страна", в Нафтогазе надеются, что Дания и США остановят строительство "Северного потока-2". В конце июля компания Nord Stream 2 начала работы по сооружению спорного газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

Отметим, что "Северный поток-2" хотят строить в обход Дании.