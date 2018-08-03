Житель Фастова навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой сам и ухаживал. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полицейские задержали 47-летнего подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.



Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала "Cтрана", в Харькове 55-летняя женщина провела два дня с молодым парнем, после чего он ее убил.

Ранее в Киеве лишь выстрелом в ногу успокоили буйного поляка, который убил мужчину и едва не зарезал женщину.

Также под Киевом парень толкнул и случайно убил отца своей девушки.