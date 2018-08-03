В вечернем эфире телеканала "112 Украина" украинский боксер Александр Усик рассказал, как реагирует на нападки после боя с Муратом Гассиевым в Москве, а также о предложении дать ему звание героя, от которого отказался.

"Я абсолютно не понимаю, почему людям не нравится, что я делаю. Вы за собой-то смотрите давать не давать (звание героя - Прим.Ред.). Я не считаю, что сделал что-то героическое, но за что-то же дают эти звания... спортсмен прославил свою страну на весь мир - его наградили", - сказал Усик.

"Я не обращаю внимание на критику, я прославляю свою страну", - добавил он.

А вот его родные воспринимают нападки болезненно.

"Мама совершенно болезненно воспринимает, она злится. Я опять же стараюсь объяснить. Жена все понимает. Я говорю: "Не читай и вообще не обращай внимание", - сказал боксер.

Он отметил, что справляться со всем ему помогает церковь.

"Я скажу, что мне помогает. Я хожу в храм, церковь и молюсь, чтобы всевышний дал сильные плечи, чтобы это вынести дал смирение и вразумил на правильные ответы. Я бы мог кому то насквернословить, но ни к чему хорошему это не приведет", - сообщил спортсмен.

"Страна" опубликовала восемь тезисов прямого эфира с Александром Усиком, который говорил о звании героя, нападках на него, отношении к религии и спортивной карьере.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии, одолев россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).