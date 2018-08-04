Госкомтелерадио запретило ввозить в Украину книги Натальи Терентьевой "Солнце на антресолях" московского издательства "АСТ". Ранее опаснейшую пропаганду нашли в книге "Мой балет".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отказ предоставлен на основании вывода экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к не разрешенной для распространения на территории Украины. За непритязательным сюжетом "о любви" кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация ее силовых структур и, в частности, академии ФСБ, а также нескрываемая ностальгия по коммунистическому прошлому", - отметили в комитете.

В Украине 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, в соответствии с которым распространители издательской продукции из России и неподконтрольных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции.

В целом начиная с 22 мая 2017 года Госкомтелерадио выдал субъектам ведения хозяйства разрешения на ввоз 18825 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

В то же время на основании негативных выводов экспертного совета и в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, разрешенной для распространения на территории Украины, Госкомтелерадио предоставил 61 отказ в выдаче разрешений на ввоз 225500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 644 отказа предоставлены в результате представления субъектами ведения хозяйства не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в поданных документах недостоверных сведений.

Как сообщала "Страна", в Госкомтелерадио Украины хотят ввести санкции против российских издательств.

В Госкомитете сообщили, что по состоянию на 10 июля в Запретный перечень внесены 184 наименования книжной продукции.

Отметим, что в Киеве уволился издатель, покритиковавший Порошенко в Facebook.