В Больнице Василькова находится неизвестная девушка, пострадавшая в результате ДТП на трассе Киев-Одесса в районе с. Митниця.

Она поступила в больницу еще 30 июля в 2:40, и при ней не было никаких документов, а также телефона.

Киев Оперативный обращается с просьбой распространить объявление о девушке, чтобы помочь родным ее найти.

На вид ей 14-20 лет, волосы вьющиеся русого цвета. Из особых примет: татуировка на левом предплечье.

Девушка находится без сознания в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Как сообщала "Cтрана", Порошенко одобрил создание реестра пропавших без вести.

Мы писали, что в Киеве без вести пропал студент КПИ.

Ранее стало известно, что в Киеве ищут 33-летнюю преподавательницу полицейской академии, которая пропала без вести.

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