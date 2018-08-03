Единственный мяч в дуэли лидеров украинского футбола, который забил словенский атакующий полузащитник хозяев поля Беньямин Вербич, не только принес "Динамо" победу в принципиальной встерче с "Шахтёром", но и вывел киевлян в единоличные лидеры чемпионата Украины.

После победы в пятницу вечером на НСК "Олимпийский", подопечные Александра Хацкевича набрали максимальные 9 очков после трех туров и возглавили турнирную таблицу Украинской футбольной Премьер-лиги. Догнать их могут разве что футболисты Александрии, которые в воскресенье сыграют с дебютировавшей в УПЛ Десной.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Украины после матча Шахёра и Динамо

Команда И В Н П М О 1. Динамо 3 3 0 0 3-0 9 2. Шахтер 3 2 0 1 5-1 6 3. Александрия 2 2 0 0 3-0 6 4. Десна 2 1 0 1 4-3 3 5. Львов 2 1 0 1 2-1 3 6. Черноморец 2 1 0 1 2-2 3 7. Олимпик 2 1 0 1 2-2 3 8. Заря 2 1 0 1 2-2 3 9. Карпаты 2 1 0 1 1-2 3 10.Ворскла 2 0 0 2 0-2 0 11.Мариуполь 2 0 0 2 2-6 0 12.Арсенал 2 0 0 2 0-5 0

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

Лучшие бомбардиры 28-го чемпионата Украины по футболу среди команд Украинской Премьер-лиги.

Схема розыгрыша Чемпионата Украины-2018/19:

Чемпионат проходит в два этапа;

I этап: 2 круга – 22 тура – 132 матча;

II этап: 2 круга – 10 туров – 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;

по итогам I этапа формируются две группы по 6 команд;

Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;

Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;

команда, занявшая 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;

команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

очки, добытые на I этапе Чемпионата, сохраняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в чемпионате Украины по футболу УПЛ ввела принцип "золотого матча".

Ранее "Страна" привела турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2017/2018, а также назвала десятку лучших бомбардиров и голеадоров чемпионата Украины по футболу 2017/2018.