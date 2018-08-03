В пятницу, 3 августа, представители ВС Украины, СБУ, Государственной пограничной службы и ГосЧС провели первую репетицию парада ко Дню независимости.

В 2018 году в торжествах впервые будет участвовать парадный расчет девушек-курсантов ВИ КНУ им. Тараса Шевченко.

Видео: youtube.com/Військове телебачення України

Как сообщала "Страна", на параде к Дню независимости в Киеве покажут новую гаубицу "Богдана" под натовский снаряд.

В советской, а позже и украинской армии на вооружении были и остаются 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ).

Отметим, что украинские десантники отметили старый День ВДВ.

"Артем З., младший сержант: "Несмотря на то, что официально праздника 2 августа уже нет, у нас в части с утра уже было построение, только посвященное отданию почестей павшим десантникам в АТО. На построении все в новых беретах были. А потом, когда разошлись, видел, как комбриг с начштаба поехали праздновать. Смешно, но они – наши командиры, уже в машине, выезжая, надели голубые береты. У всех наших и у меня тоже, в рюкзаке хранится голубой берет".