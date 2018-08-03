В Сумской области правоохранители задержали двух криминальных авторитетов за вымогательство у местного жителя денежных средств в сумме $10 тыс. США.

Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции в Сумской области, задержанные требовали деньги в размере $10 тыс. США у местного жителя за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий.

Фото: su.npu.gov.ua

"Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением областной полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как информируют в полиции, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Одессе врачи вымогали взятки у инвалидов, их задержали сотрудники СБУ.

Мы писали, что мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем Ульяны Супрун.

Ранее в Киеве поймали двух вымогателей, которые требовали выкуп за бизнесмена.