Пользователи из ряда стран в пятницу сообщили о сбоях в работе сервисов Facebook, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках в работе сайтов.

Согласно данным портала, более 22,5 тыс. человек по всему миру сообщили о сбоях.

Наибольшее количество жалоб на работу соцсети – 618 – появилось около 19.00. На момент выхода новости они перестали поступать. Пользователи из разных стран мира писали, что Facebook не работает. С неполадками в работе социальной сети столкнулись пользователи из стран Европы, Северной и Южной Америки, а также Малайзии.

Фото: downdetector.com

Сейчас сеть еще не восстановила свою работу.

Как сообщала "Cтрана", сбой в глобальных сетях не редкость. Ранее в платежной системе MasterCard произошел глобальный сбой.

Мы писали, что в Telegram произошел масштабный сбой по всему миру.

Также в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру.