В социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Карта проблемных регионов
Пользователи из ряда стран в пятницу сообщили о сбоях в работе сервисов Facebook, свидетельствуют данные портала Down Detector, собирающего данные о неполадках в работе сайтов.
Согласно данным портала, более 22,5 тыс. человек по всему миру сообщили о сбоях.
Наибольшее количество жалоб на работу соцсети – 618 – появилось около 19.00. На момент выхода новости они перестали поступать. Пользователи из разных стран мира писали, что Facebook не работает. С неполадками в работе социальной сети столкнулись пользователи из стран Европы, Северной и Южной Америки, а также Малайзии.
Фото: downdetector.com
Сейчас сеть еще не восстановила свою работу.
Как сообщала "Cтрана", сбой в глобальных сетях не редкость. Ранее в платежной системе MasterCard произошел глобальный сбой.
Мы писали, что в Telegram произошел масштабный сбой по всему миру.
Также в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру.