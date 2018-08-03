В пятницу, 3 августа в Киеве на НСК Олимпийский "Динамо" принимало "Шахтер" в третьем туре чемпионата Украины.

Матч разительно напоминал Суперкубок с позиционными атаками "горняков" и дисциплинированной обороной "Динамо".

Исход встречи решил Биньямин Вербич, забив головой на 64-й минуте встречи. "Горняки" продолжали атаковать, но подопечные Александра Хацкевича сумели удержать важнейшую победу.

Динамо захватило лидерство в чемпионате Украины, набрав 9 очков из 9 возможных в трех встречах.

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Как сообщала "Страна", на матч Динамо - Шахтер начали впускать всех желающих. Болельщики, которые прибыли на битву титанов украинского футбола, начали пускать просто так, сделав все проходы свободными во избежание давки.

Отметим, что фаны Динамо на матче с Шахтером вывесили баннер "Кто заказал Катю Гандзюк?".