Группа журналистов деловой газеты Financial Times потребовала от генерального директора издательской группы Джона Риддинга, который в прошлом году заработал 2,6 млн фунтов ($3,4 млн), вернуть часть полученных средств и перераспределить их между сотрудниками редакции.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее обращение журналистов.

Согласно поданной 27 июля отчетности FT, Риддинг стал самым высокооплачиваемым руководителем издания. В 2016 г. он заработал 2,04 млн фунтов, в 2017 г. доход вырос до 2,6 млн. Стив Берд, соруководитель Национального союза журналистов, направил редакторам и журналистам FT по всему миру письмо, в котором заявил, что доходы Риддинга "абсурдно высоки" и что руководителю делового издания стоит помочь тем, кто получает более низкие зарплаты за работу в газете.

По мнению журналистов, Риддинг должен вернуть "абсурдно высокую" сумму, которую он получил в этом году сверх доходов 2016 г., и направить эту разницу на вознаграждение всех сотрудников издания. "Особенно тех, кто получает более низкие зарплаты, и также таким образом помочь преодолеть гендерный разрыв в оплате труда", - подчеркнул Берд в письме от 1 августа.

Обращение к Риддингу, по данным агентства, подписали более 20 журналистов FT. Берд отметил, что сотрудники издания годами страдают от незначительного повышения зарплат, сокращения реальных доходов и недостатка ресурсов. "Решение компании заплатить своему генеральному директору в 100 раз больше, чем журналисту-стажеру, вызывает насмешку над любой концепцией справедливости и нарушает рамки корпоративной целостности", - подчеркнул Берд.

Риддинг не ответил на запрос Reuters о комментариях. Берд подтвердил агентству, что профсоюзный комитет FT разослал электронные письма с возмущением по поводу заработной платы гендиректора издания всем сотрудникам газеты. Пресс-секретарь FT заявил агентству, что издание не комментирует зарплаты сотрудников.

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