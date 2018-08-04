На официальном сайте УЕФА появилась заявка киевского клуба на Лигу чемпионов сезона 2018/19. Вне ее оказался голкипер Артур Рудько, а также бразильский форвард Витор Буэно.

Отметим также, что в заявку включены новички Феррейра Сидклей и Че Че.

В заявке киевского "Динамо" на Лигу чемпионов значатся:

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко

Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков

Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин

Стартует "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов матчами с "Славией" 7-го и 14-го августа. Букмекеры уже назвали фаворита в паре Славия - Динамо.

Как сообщала "Cтрана", ПАОК, с украинцами Хачериди и Шаховым, обыграл Базель и вышел на московский Спартак.

Ранее мы писали, что "Динамо" будет сеяным клубом в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.