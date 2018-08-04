Динамо подало заявку в Лигу чемпионов без голкипера Рудько и форварда Буэно
На официальном сайте УЕФА появилась заявка киевского клуба на Лигу чемпионов сезона 2018/19. Вне ее оказался голкипер Артур Рудько, а также бразильский форвард Витор Буэно.
Отметим также, что в заявку включены новички Феррейра Сидклей и Че Че.
В заявке киевского "Динамо" на Лигу чемпионов значатся:
- Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко
- Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков
- Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин
Стартует "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов матчами с "Славией" 7-го и 14-го августа. Букмекеры уже назвали фаворита в паре Славия - Динамо.
Как сообщала "Cтрана", ПАОК, с украинцами Хачериди и Шаховым, обыграл Базель и вышел на московский Спартак.
Ранее мы писали, что "Динамо" будет сеяным клубом в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!