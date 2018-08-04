На официальном сайте УЕФА появилась заявка киевского клуба на Лигу чемпионов сезона 2018/19. Вне ее оказался голкипер Артур Рудько, а также бразильский форвард Витор Буэно.

Отметим также, что в заявку включены новички Феррейра Сидклей и Че Че.

В заявке киевского "Динамо" на Лигу чемпионов значатся:

  • Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко
  • Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков
  • Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин

Стартует "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов матчами с "Славией" 7-го и 14-го августа.  Букмекеры уже назвали фаворита в паре Славия - Динамо.

Как сообщала "Cтрана", ПАОК, с украинцами Хачериди и Шаховым, обыграл Базель и вышел на московский Спартак.

Ранее мы писали, что "Динамо" будет сеяным клубом в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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