В матче "Динамо" – "Шахтер" главный судья встречи Юрий Можаровский в начале второго тайма удалил тренера по физподготовке горняков Педро Морейру. Это случилось сразу после акции с туалетной бумагой, которую устроили болельщики столичного клуба.

Причина удаления тренера дончан так и осталась непонятной. Из телетрансляции не ясно, что именно заставило главного арбитра встречи Юрия Можаровского принять такое решение.

Единственный мяч в матче, который состоялся в пятницу вечером на НСК "Олимпийский", забил словенский атакующий полузащитник хозяев поля Беньямин Вербич.

После этой победы "Динамо" набрало максимальные 9 очков после трех туров и возглавило турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги.

Ранее "Страна" сообщила, что фаны "Динамо" вывесили баннер "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".