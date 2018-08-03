Последняя работавшая в Крыму западная сеть отелей - американская Best Western Hotels & Resorts - покинула оккупированный полуостров из-за санкций.

По данным Reuters, ранее сеть управляла гостиницей, построенной еще в советскую эпоху на причале в порту Севастополя, и в 2000-х годах она стала называться Best Western Севастополь. Но сейчас отель вернулся к простому названию "Гостиница Севастополь".

После смены названия в сервисе отеля ничего не изменилось и он так же сдает комнаты по $100 за ночь.

Мажоритарным владельцем гостиницы является компания "Севастополь Инвестмент Групп Лтд.", которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Best Western не владеет или не управляет отелями, а имеет систему франчайзинга, в соответствии с которой владельцы или операторы отеля могут платить за право использовать бренд, маркетинг и поддержку компании.

Франчайзинговое соглашение с Best Western завершилось в октябре 2017 года из-за санкций.

Как сообщала "Cтрана", ранее популярный онлайн-сервис перестал бронировать жилье в Крыму.

Мы писали, что в июне в Крыму заявили, что начался пик сезона и наблюдаются многочасовые очереди на пунктах пропуска.

Ранее в Крыму испытали санкционную турбину Siemens, которая вызвала скандал в ЕС.