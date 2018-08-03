Динамо открыло счет во встрече с Шахтером. Видео гола Вербича
На 64 минуте встречи "Динамо" и "Шахтера" в матче на НСК "Олимпийский" в Киеве забит первый гол. Его забил игрок столичной команды Беньямин Вербич.
Морозюк подал штрафной с левого фланга, Вербич выиграл борьбу в воздухе и пробил в правый угол. Пятов был близок к тому, чтобы зафиксировать мяч, но все же не смог - 1:0.
За 20 минут до этого события поклонники Динамо забросали поле туалетной бумагой.
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Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".
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