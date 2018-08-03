На 64 минуте встречи "Динамо" и "Шахтера" в матче на НСК "Олимпийский" в Киеве забит первый гол. Его забил игрок столичной команды Беньямин Вербич.

Морозюк подал штрафной с левого фланга, Вербич выиграл борьбу в воздухе и пробил в правый угол. Пятов был близок к тому, чтобы зафиксировать мяч, но все же не смог - 1:0.

За 20 минут до этого события поклонники Динамо забросали поле туалетной бумагой.

Ранее фаны "Динамо" вывесили баннер "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".