Неделя на межбанке завершилась повышением курса доллара еще на 6 копеек: к вечеру 3 августа он зафиксировался в рамках 26,10-26,12 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Совокупно за неделю доллар подорожал на 37 копеек.

В первой половине недели казначеи выделяли три ключевые причиныроста котировок:

Закупки иностранцев, выводящих дивиденды на родину. Это происходит в начале каждого месяца: обычно со второго рабочего дня месяца на протяжении 3-4 дней.

Сокращение валютных продаж экспортеров: в Украину заводят все меньше доллара, и из него в итоге продают лишь обязательные 50% выручки. Те, кто на прошлой неделе получил от Госказначейства крупные выплаты по НДС, сформировали крупные запасы гривны и просто не нуждаются в конвертациях. А те, кому гривна нужна, одалживают ее финучреждений — вырос спрос на краткосрочные банковские кредиты для бизнеса. Все ради того, чтобы дождаться еще большего подорожания доллара и продать его повыгоднее.

Рост закупок доллара со стороны импортеров. Одни платят только по текущим контрактам, другие — даже впрок (проплачивают будущие поставки). Те, конечно, кто верит в дальнейшее подорожание валюты. Гривны на эти приобретения хватало, ведь импортеры наравне с экспортерами получали возмещение по НДС.

Но в конце недели появилась еще одна причина для роста курса доллара - наличный спрос. И это не только фермеры, о которых говорил накануне Нацбанк: они конвертируют средства, полученные от продажи урожая оптовикам. Но уже и городское население. По мере роста курсов в обменниках, люди все чаще бегут в кассы за валютой.

"Действительно, валютный спрос на наличном рынке увеличивается все сильнее. И банки покупают доллар себе на позицию, чтобы обеспечить кассы в своих отделениях", — подтвердил Гриненко.

Все совокупно это вылилось в серьезный удар по гривне.

"Одновременное усиление спроса всех перечисленных категорий участников рынка дает мультиплицирующий эффект, который регулятор частично нивелирует", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Сжигает" резервы под высокий курс

Нацбанк сегодня снова провел валютный аукцион по продаже доллара. Объем был вдвое меньше вчерашнего - $50 млн., и также был полностью выбран банками. Нацбанковский ценник вырос на 8,5 копеек- отсечение произошло на 27,0851 грн./$. Чиновники не пытаются продавать дешевле, как делали несколько лет назад во время валютной паники, валюту отдают по текущим ценам.

Может чтобы нащупать реальную цену доллара и довести импортеров до курсового абсурда - чтобы на максимальном ценнике они стали снимать заявки на покупку, и так откатили котировки. А может еще и для того, чтобы побольше заработать на операциях - точно неизвестно. Нацбанк не объясняет политику своих продаж, и по-прежнему хочет быть спонтанным и не предсказуемым - главный тезис регулятора на межбанке в последнее время.

Главное, чего не понимают казначеи - почему НБУ не завершил ни один из своих аукционов (31 июля, а также 2-3 августа) удовлетворением всех без исключения заявок. По окончании каждого из них на межбанке осталось спроса более чем на $20 млн. И именно они играют на подорожание валюты после завершения нацбанковских интервенций. То есть при "сжигании" крупной валютной партии из резерва, не достигается задача по откату курса — он продолжает успешно расти.

Поначалу ходила версия о том, что Нацбанку просто не удается рассчитать реальную потребность рынка в валюте. Затем финансисты говорили, что все дело в привычной экономии Нацбанка, резервы которого не выросли до $20-25 млрд., как прогнозировалось ранее, а после выплат по госдолгу держатся у отметки $18 млрд. То есть рядом с уровнем трех импортов Украины - по международным требованиям не должны опускаться ниже.

Однако к пятнице рынок пришел к другому выводу. Цель - откатить курс гривны вообще не стоит. Нацбанк лишь пытается смягчить ее девальвацию, и не допустить панического провала сразу к 28 грн./$. Говорят, что уровень 27,0-27,20 грн./$ устроит регулятора и правительство. Последнее рассчитывает, что увеличение гривневых заработков экспортеров позволит им увеличить налоговые сборы, и уменьшить дефицит госбюджета.

Черный рынок дешевле

Может быть что-то такое чувствует и население, и потому стало активнее закупаться долларом в обменниках. Даже на растущих ценах. Небанковские финучреждения 3 августа активно ставили продажу доллара людям на уровне 27,50 грн./$. У банков средняя стоимость поднялась на 5 копеек, и держалась в рамках 27,30-27,40 грн./$: УкрСиббанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ и др.

Максимальный курс достиг 27,90 грн./$, а минимальный был на уровне 27,25 грн./$. При этом выкупали валюту у людей в очень широком диапазоне: от 26,40 грн./$ до 27,3050 грн./$.

На черном рынке доллар был дешевле, хотя торговать там стали активнее, невзирая на криминальные опасности и риски получить поддельные деньги. Менялы начинали день в рамках 27,16-27,26, по мере роста спроса цены поднялись до 27,24-27,33 грн./$, а к 16 часам немного откатились - к 27,27-27,30 грн./$. Говорят, что в этот момент стал спадать спрос на бакс.

Однако под вечер поползли слухи о крупных заказах на наличные доллары из регионов и ценники снова поднялись. На этот раз к 27,28-27,34 грн./$.

Куда двинут курс

Иностранцы практически завершили свои валютные закупки на межбанке, и дивидендный фактор больше не будет давить на валютный курс. Останется две проблемы - нежелание экспортеров активнее конвертировать свою выручку и рост спроса на доллар со стороны населения. И из-за непредсказуемости наших людей банкиры с большой неохотой сейчас дают курсовые прогнозы. Большинство из них подразумевает дальнейшее подорожание доллара.

"Скорее всего, в понедельник межбанк будет стартовать в рамках 27,10-27,15 грн./$. А дальше все будет зависеть от накопленного за выходные наличного спроса на доллар, а также от желания экспортеров продавать валюту. Они могут продолжить выжидать, оформляя гривневые кредиты на текущую деятельность, а могут и выйти на рынок с продажами. Многое будет зависеть от курсового тренда", - отметил Юрий Гриненко.

Еще многое по-прежнему будет зависеть от действий Нацбанка. Если он займет активную позицию и полностью зальет межбанк долларом (удовлетворит все заявки на покупку), то банкиры допускают откат в зону 27,0-27,05 грн./$. А если продолжит точечно закрывать потребности банков и импортеров, то рынок вполне может двигаться к 27,18-27,20 грн./$.

Конечно все это при условии, если крупные корпорации продолжат придерживать свой доллар и уповать на девальвацию гривны. Но если чиновники смогут убедить олигархов расстаться с валютой, оценки куда оптимистичнее. Таких прогнозов с каждым днем становится все меньше, но они все-таки есть.

"По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 27,00-27,10 грн./$", - сказал Олег Куринной.

Как сообщала "Cтрана", на 1 августа евро преодолел психологическую отметку в 31 гривну.

Мы писали, что доллар прошел "точку невозврата" и до какой отметки он будет расти.