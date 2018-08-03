"Подотритесь своим регламентом". Почему фаны Динамо в матче с Шахтером забросали поле туалетной бумагой
Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" на НСК "Олимпийский" провели акцию протеста. Сначала они вывесили баннер "Подотритесь своим регламентом", после чего забросали газон поля огромным количеством туалетной бумаги.
Инцидент произошел в начале второго тайма. Судья Юрий Можаровский остановил на 3-4 минуты матч. Футболисты обеих команд помогали убирать с поля бумагу.
Скриншот с видеотрансляции
Эта акция связана с тем, что ФФУ дисквалифицировала Исмаили на два матча, позволив ему сыграть с "Динамо".
Ранее фаны "Динамо" вывесили баннер "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".
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