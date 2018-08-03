Фаны "Динамо" во время матча с "Шахтером" на НСК "Олимпийский" провели акцию протеста. Сначала они вывесили баннер "Подотритесь своим регламентом", после чего забросали газон поля огромным количеством туалетной бумаги.

Инцидент произошел в начале второго тайма. Судья Юрий Можаровский остановил на 3-4 минуты матч. Футболисты обеих команд помогали убирать с поля бумагу.



Скриншот с видеотрансляции

Эта акция связана с тем, что ФФУ дисквалифицировала Исмаили на два матча, позволив ему сыграть с "Динамо".

Ранее фаны "Динамо" вывесили баннер "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".