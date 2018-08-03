Самое большое отклонение температуры воды от нормы наблюдается сейчас в Балтийском море, где температура более чем на пять градусов превышает многолетние средние показатели, свидетельствуют данные Датского института метеорологии

Данные со спутников позволяют прийти к выводу, что необычно теплой стала вода также местами в Северном Ледовитом океане.

В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и только местами, в основном на побережье, вода холоднее из-за ветра с суши.

Фото: dmi.dk

Как сообщала "Cтрана", ранее стало известно, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.

Также мы писали, что глобальное потепление и вечная мерзлота грозят отравить ртутью Северное полушарие.