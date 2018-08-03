Болельщики "Динамо" на матче с "Шахтером" развесили на трибунах баннер с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?" Об этом сообщает ua.tribuna.

Фото: Максим Кицюк, ua.tribuna.com

Екатерина Гандзюк – активистка и чиновница Херсонского горсовета, на которую совершили нападение 31 июля. Неизвестный облил ее серной кислотой. Пострадавшая получила серьезные ожоги, по оценке врачей, была близка к тяжелому состоянию. Ранее в полиции официально подтвердили, что нападавший на Екатерину Гандзюк задержан.

Стоит отметить, что ажиотаж вокруг поединка невероятный. По состоянию на утро 3 августа на игру было продано почти 40 тысяч билетов. НСК "Олимпийский" должен был быть практически заполнен, ведь по традиции, спрос на билеты стремительно возрастает перед началом поединков "бело-синих" и "горняков".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".