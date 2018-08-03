Погода в Украине в субботу, 4 августа, будет солнечной и жаркой. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей не ожидается никаких осадков, однако вероятность дождей существует вдоль северной границы государства.

"В Украине 4 августа ожидается +27 ... +33 градуса. Существенные осадки маловероятны. В субботу вдоль наших северных границ пройдут локальные грозовые дожди – Волынь, Ровенщина, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении синоптика.

В столице 4-5 августа + 28... + 30 градусов. Преимущественно сухо, вечером 4 августа и во второй половине дня 5 августа есть вероятность короткого дождя с грозой. А карта показывает, что 6 августа, в понедельник, в западных, северных областях и местами в центре Украины и в Киев жара ослабеет до + 23... + 27 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

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